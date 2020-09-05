الرياضة

رغم تغير الجهاز الفني .. جماهير الإسماعيلي تطالب برحيل مجلس عثمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

مازالت جماهير النادي الإسماعيلي، تطالب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بتقديم إستقالتهم من منصبهم، وذلك بسبب تدهور  نتائج الفريق،  خلال الموسم الحالي.

ورغم تقدم الجهاز الفني المعاون كلًا من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريش بإستقالتهم رسميًا من تدريب الدراويش عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.

وأعلن الاسماعيلي التعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رغم تغير الجهاز الفني .. جماهير الإسماعيلي تطالب برحيل مجلس عثمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا