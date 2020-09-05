مش مسيطرين.. الاتحاد المغربي ينفي علمه بـ تأجيل مباريات نصف نهائي ابطال افريقيا ..فيديو

وأكد محمد مقروف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " ان تلك المواعيد مرهونة بـ المواعيد النهائية لـ نصف نهائي البطولة الإفريقية مشددا ان الحديث عن معرفه الاتحاد بتاجيل المباريات امر غير صحيح على الاطلاق.
وأضاف أن الجميع في الاتحاد المغربي فوجىء بما حدث وبالحديث عن ان الاتحاد مسيطر داخل الاتحاد الأفريقي مشددا ان الوداد هزم الموسم الماضي في نهائي البطولة الافريقي بظلم شديد كما توج الزمالك بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان.
وتابع أن في حال تم تأكيد مواعيد مباريات نصف نهائي البطولة الافريقية سيتم تأجيل مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي لموعد آخر.
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