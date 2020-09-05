الرياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي جوميز وحمد الله

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفي جوميز وحمد الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر، على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب هداف دوري كأس الأمير السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدف لفريقه في شباب الاتحاد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ29.

ويستمر بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، في ملاحقة صاحب الصدارة، حيث أضاف هدفا أخر إلى رصيده التهديفي، في مباراة فريقه أمام الوحدة والتي انتهت بفوز ساحق للزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ29 كالآتي:-

1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 28 هدف

2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 25 هدف

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3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 18 هدف

4- يوسف نياكات "الوحدة" برصيد 15 هدف

4- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 15 هدف

5- كارلوس سترانديبرج "الحزم" برصيد 13 هدف

6- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 12 هدف

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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