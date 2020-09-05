نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يزاحم ريال مدريد على نجم رين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت تقارير فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر الدخول في منافسة مع نادي ريال مدريد، لضم نجم رين، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مسؤولي باريس سان جيرمان مهتمون بضم لاعب خط الوسط إدواردو كامافينجا، نجم نادي رين.

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وأوضحت، أن باريس سان جيرمان قرر مزاحمة ريال مدريد بشأن ضم اللاعب، على الرغم من ارتباطه في السابق بالنتقال إلى النادي الملكي.

وكشفت الصحيفة، أن الصراع حول ضم صاحب الـ17 عاماً سيبدأ في الصيف القادم 2021، بعد أن قرر اللاعب البقاء ضمن نادي رين، الذي سيخوض غمار دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

وانضم اللاعب الشاب لصفوف المنتخب الفرنسي الأول، الذي يخوض مباريات دوري أمم أوروبا حالياً.