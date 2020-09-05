أبو جريشة يهنئ حمص بإنضمامه للجهاز الفني للإسماعيلي

حرص محمد محسن أبوجريشة، مدرب الإسماعيلي السابق، على تهنئة محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق، بتعيينه مدربًا خلفًا له بالجهاز الفني الجديد في الدراويش.
ونشر "أبو جريشة" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بمحمد حمص قائلًا: الف مبروك يا حبييي رجوعك بيتك ومكانك وبالتوفيق ليك انت قدها وان شاء الله الاسماعيلي يرجع علي ايدك باخلاصك وحبك للنادي الفترة صعبة وانت مكسب لاي مكان ربنا يعينك وانت قدها.
يذكرأن تقدم الجهاز الفني المعاون كلًا من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريش بإستقالتهم رسميًا من تدريب الدراويش عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.
وإعلان الاسماعيلي التعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج .
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