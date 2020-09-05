الرياضة

أبو جريشة يهنئ حمص بإنضمامه للجهاز الفني للإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حرص محمد محسن أبوجريشة، مدرب الإسماعيلي السابق، على تهنئة محمد حمص نجم الإسماعيلي السابق، بتعيينه مدربًا خلفًا له بالجهاز الفني الجديد في الدراويش.

ونشر "أبو جريشة"  عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه بمحمد حمص قائلًا: الف مبروك يا حبييي رجوعك بيتك ومكانك وبالتوفيق ليك انت قدها وان شاء الله الاسماعيلي يرجع علي ايدك باخلاصك وحبك للنادي الفترة صعبة وانت مكسب لاي مكان ربنا يعينك وانت قدها.

يذكرأن تقدم الجهاز الفني المعاون كلًا من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريش بإستقالتهم رسميًا من تدريب الدراويش عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.

وإعلان الاسماعيلي التعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أبو جريشة يهنئ حمص بإنضمامه للجهاز الفني للإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا