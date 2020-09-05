الرياضة

الرفاعي: مشروع انفانتينو يفتح أبواب الأهلي والزمالك للكرة النسائية.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن مشروع السويسري چياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سيفتح أبواب الأهلي والزمالك أمام نشاط الكرة النسائية.

انفانتينو اقترح تنظيم بطولة إفريقية كبرى للأندية بعوائد مالية ضخمة شريطة تنفيذ برامج لدعم الكرة النسائية في الأندية المشاركة بالبطولة وذلك على هامش مشاركة رئيس الفيفا في كونجرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي استضافته دولة المغرب قبل أشهر قليلة.

وقالت دينا الرفاعي في حوار لبرنامج التاسعة مساء على التليفزيون المصري، إن العوائد الضخمة المنتظرة من البطولة الجديدة في مشروع انفانتينو لإفريقيا ستدفع الأهلي والزمالك لتأسيس فرق كرة قدم نسائية.

وعن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية، أكدت الرفاعي أن الأندية المصرية فرصتها ضعيفة في المشاركة بالنسخة الأولى من البطولة الجديدة بسبب عدم وجود مصر في التصنيف من الأساس.

يذكر أن الكاف أعلن استراتيجية جديدة لكرة القدم النسائية في إفريقيا لمدة ٤ سنوات تحت شعار «حان الوقت» لتطوير ونشر اللعبة داخل القارة السمراء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرفاعي: مشروع انفانتينو يفتح أبواب الأهلي والزمالك للكرة النسائية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا