الرياضة

الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بصدد ضم صفقة من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن النادي اقترب من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمر بتلبية جميع مطالب المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لتدعيم تشكيلة الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وأشار المصدر، أن أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي، يقترب من التعاقد مع المدافع لدولي باهر المحمدي، نجم النادي الإسماعيلي.

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وشدد، أن الطرفين يضعان الخطوط العريضة نحو إتمام الصفقة، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق.

ويرغب باهر المحمدي في اللعب للنادي الأهلي، حيث يرى أنه موطناً جيداً للتألق وتحقيق البطولات وضمان مكان أساسي في منتخب مصر.

وحسم الأهلي لقاء الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، عقب تغلبه على وادي دجلة بهدفين دون رد، سجلهما مروان محسن وحمدي فتحي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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