نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديباي وفينالدوم على طاولة برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني، قريب من التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب تقارير هولندية، فإن برشلونة قريب من ضم ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي وجورجينيو فينالدوم نجم ليفربول، خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لصحيفة "ألجمين داجبلات" الهولندية، فإن ديباي توصل لاتفاق بالفعل مع برشلونة للانتقال خلال الصيف الجاري.
وتابعت الصحيفة، أن فينالدوم اقترب أيضًا من الانتقال لبرشلونة، رغم نفيه لهذه الاخبار مؤكدًا أنها شائعات، ولا يوجد أي شئ من هذا القبيل.
وكشفت الصحيفة، أن اللاعبين يتحدثان مع البلوجرانا منذ وقت، والظروف مهيئة تقريبا، وكلاهما مهتم بصفقة من الطراز الأول.
وأشارت الصحيفة، أن قيمة كل صفقة ستترواح ما بين 10 و30 مليون يورو، بسبب تبقي عام واحد في عقديهما مع ليفربول وأولمبيك ليون.
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