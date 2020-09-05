محمد صلاح: أندية الدوري أصبحت تكره مواجهة الأهلي بسبب الظلم ‏التحكيمي

علق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على الأخطاء التحكيمية التي ‏ارتكبها جهاد جريشة في مباراة الأهلي ووادي دجلة، والتي حسمها ‏الفريق الأحمر بهدفين بمنافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.‏

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" أندية الدوري باتت تكره مواجهة الأهلي بسبب ‏الظلم التحكيمي".‏

وواصل:"في السابق كان اللاعب يستعد بقوة وبمعنويات مرتفعة لمباراة ‏الأهلي، الاّن بات يشعر باليأس والاحباط والهزيمة قبل انطلاق مواجهته ‏بالفريق الأحمر".‏