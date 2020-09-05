الرياضة

عرض مغربي لضم حميد أحداد من الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مغربي لضم حميد أحداد من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي شباب المحمدية المغربي في سباق التعاقد مع المغربي حميد احداد، لاعب نادي الزمالك والمعار لصفوف فريق الرجاء لنهاية الموسم الجاري.

وقال هشام ايت منا، رئيس نادي شباب المحمدية، في تصريحات لموقع le360 المغربي: "لقد اقتربنا بشدة من حسم صفقة حميد احداد".

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وواصل: "إدارة الفريق اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع مسؤولي الزمالك، من أجل ضم اللاعب، وسنحسم الصفقة قريبا".

واستكمل:" إنه استغل عدم تفعيل الرجاء لبند الشراء في عقد اللاعب أحداد، في حدود الآجال المسموح بها، ما سمح لفريقه فتح التفاوض مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك".

واختتم:"يحاول الفريق التوصل لاتفاق يضمن انتقال اللاعب المذكور إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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