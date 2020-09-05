نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبياليس المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة الانتخابية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، أن لويس روبياليس هو المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقرر لها 21 من الشهر الجاري، وهو المنصب الذي يشغله منذ 17 مايو (أيار) من عام 2018.
وأكد الاتحاد الإسباني أن روبياليس تقدم بأكثر من 100 إقرار، تم التصديق على 100 فقط منها، من أعضاء الجمعية العمومية التي تم اختيارها في 24 أغسطس (آب) الماضي والذين سيدلون بأصواتهم أيضاً في الانتخابات القادمة لاختيار أعضاء اللجنة المكلفة للفترة من 2020 وحتى 2024.
وانعقدت الخميس، الجمعية العمومية لانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء اللجنة المكلفة وفقاً للجدول الزمني للانتخابات، التي ستقام في 21 من الشهر الجاري بمدينة لاس روساس الرياضية (مدريد).
يذكر أن روبياليس أصبح الرئيس الـ24 للاتحاد الإسباني في 17 مايو (أيار) عام 2018 وذلك بعدما كان رئيساً لرابطة لاعبي كرة القدم الإسبان (AEF) منذ 2010.
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