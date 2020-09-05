أخبار الرياضة.. قرعة كأس العالم لكرة اليد بالأهرامات.. أحمد حسن ينتقد شوبير.. موعد الإعلان عن انضمام رمضان صبحي لبيراميدز

تتجه أنظار مليار ونصف المليار مشاهد من محبي كرة اليد في القارات الخمس صوب منطقة الأهرامات بالجيزة اليوم السبت، وتحديدا في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة لمشاهدة فعاليات قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر في نسختها رقم "٢٧" وتقام خلال الفترة من ١٤ وحتى ٣١ من يناير المقبل بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد.
استنكر أحمد حسن القائد الأسبق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الزج باسمه في أزمة "فقدان كأس الأمم الإفريقية 2010" والتى توج بها منتخب مصر على حساب غانا في المباراة النهائية.
نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
كشف وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب رفضه العروض المقدمة إليه للبقاء في صفوف ناديه، وذلك بعد تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء منذ فترة.
أبدى الفنان خالد النبوى، سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مراسم سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد، التى ستقام مساء السبت، تحت سفح الأهرامات.
قال إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إن جماهير ناديه لا يحق لها الهجوم على نجله شريف، بعد إعلان رفض رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي البقاء مع الفريق الأحمر.
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