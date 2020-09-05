الرياضة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في التشكيل المتوقع للزملك أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، وذلك يوم الأحد المقبل 6 سبتمبر، ضمن الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات والتشبث بالمركز الثاني، بعد الفوز الثمين في الجولة الماضية على نظيره بيراميدز.

وسوف يستعيد لزمالك لخدمات نجم وسطه طارق حامد، بعد الإيقاف في لقاء بيراميدز، نتيجة تلقيه بطاقة صفراء ثالثة، فيما يتواصل غياب اللاعب محمد عبد الشافي بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض كارتيرون لقاء طلائع الجيش بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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