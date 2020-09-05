نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل انتقال كاى هافيرتز إلى صفوف تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم النجم الدولي الألماني كاى هافيرتز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف نظيره نادي بايرليفركوزن الألماني. واجتاز كاى هافيرتز الكشف الطبي مع نادي تشيلسي الإنجليزي صباح الجمعة بالعاصمة الإنجليزية لندن ليوقع بعدها على عقد مع البلوز لمدة 5 سنوات. وذكرت تقرير صحفية بريطانية أن قيمة صفقة كاى هافيرتز من صفوف بايرليفركوزن الألماني الى نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي قد بلغت 80 مليون جنيه إسترليني. ومن المقرر أن ينضم النجم الدولي الألماني لتدريبات نادي تشيلسي هذا الأسبوع استعدادا لبداية بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.

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