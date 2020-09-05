نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يوافق على إعارة "رباعي" الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على رحيل أربعة من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد كارتيرون إلى إدارة نادي الزمالك أنه لا يمانع في إعارة كل من "كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام" في الصيف الحالي.
وكشف كارتيرون إلى إدارة النادي الأبيض أنه ليس في حاجة لخدمات هذا الرباعي في الفريق بالموسم القادم ومن الأفضل خروجهم على سبيل الإعارة والاستفادة منهم ماديا.
وستبدأ إدارة القلعة البيضاء بالفعل في تسويق هذا الرباعي لمحاولة جلب عروض مناسبة لإعارتهم في الميركاتو الصيفي الحالي.
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