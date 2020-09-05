وليد شعبان: هدف دجلة في مرمى الأهلي صحيح

وأضاف:"أود أن أوضح أن قانون كرة القدم فى تعديله ذكر فى هذا الشأن جملة ( التأثير الواضح ) ولم يكتف بكلمة ( التأثير ) لأن هناك فارق شاسع بين هذه وتلك ، حيث أن كلمة ( التأثير ) إذا جاءت بمفردها دون أن تليها كلمة ( الواضح ) فأنه لابد من معاقبة اللاعب المتسلل إذا أقدم على أى فعل كُبر أو صُغر أو أى حركة سواء كانت مُلفتة لنظر المدافع أو حتى لا طالما جاءت الكلمة مجردة ( التأثير ).

وتابع:"ولكن جاء فى تعديلات القانون جملة( التأثير الواضح ) بمعنى أن موقف اللاعب المتسلل أثر فى حركة المدافع بمنعه أو إعاقته مثلًا من اللحاق بالكرة أو تشتيتها حتى لا يتم إحراز الهدف عن طريق مهاجم أخر".

استطرد: "الوضوح معناه أن المدافع إذا لم يعيقه أو يمنعه أحد لَتمكن من المشاركة فى إفساد وتشتيت الكرة والذود بفاعلية عن مرماه".

وأشار الى ان هذا لم يحدث من مهاجم وادى دجلة المتسلل فإنه لم يمنع أو يعيق أو يؤثر ( بوضوح ) على مدافع الأهلى الذى لم يكن له أى فرصة للحاق أو التشتيت للكرة وهذا ما يدفعنا لإستيعاب وفهم جملة ( التأثير الواضح ).

وقال ايضا.. ولهذا أرى أن الهدف الذى أحرزه وادى دجلة صحيحًا لأن لم يكن هناك تأثير ( واضح ) على مدافع الأهلى .