وليد شعبان: هدف دجلة في مرمى الأهلي صحيح

وتابع:"ولكن جاء فى تعديلات القانون جملة( التأثير الواضح ) بمعنى أن موقف اللاعب المتسلل أثر فى حركة المدافع بمنعه أو إعاقته مثلًا من اللحاق بالكرة أو تشتيتها حتى لا يتم إحراز الهدف عن طريق مهاجم أخر".
استطرد: "الوضوح معناه أن المدافع إذا لم يعيقه أو يمنعه أحد لَتمكن من المشاركة فى إفساد وتشتيت الكرة والذود بفاعلية عن مرماه".
وأشار الى ان هذا لم يحدث من مهاجم وادى دجلة المتسلل فإنه لم يمنع أو يعيق أو يؤثر ( بوضوح ) على مدافع الأهلى الذى لم يكن له أى فرصة للحاق أو التشتيت للكرة وهذا ما يدفعنا لإستيعاب وفهم جملة ( التأثير الواضح ).
وقال ايضا.. ولهذا أرى أن الهدف الذى أحرزه وادى دجلة صحيحًا لأن لم يكن هناك تأثير ( واضح ) على مدافع الأهلى .
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