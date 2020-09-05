دوري الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 5 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، 5 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية.
ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 5 سبتمبر 2020، على النحو التالي:
الدوري المصري
أسوان X سموحة - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس.
دوري الأمم الأوروبية
مقدونيا الشمالية X أرمينيا - 03:00 مساءً -
جبل طارق X سان مارينو - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
أيسلندا X إنجلترا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
إستونيا X جورجيا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
إذربيجان X لوكسمبرج- 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
قبرص X الجبل الأسود - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدانمارك X بلجيكا- 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.
البرتغال X كرواتيا- 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 2.
السويد X فرنسا- 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 1.
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