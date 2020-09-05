دوري الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 5 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، 5 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 5 سبتمبر 2020، على النحو التالي: