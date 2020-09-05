أنت فين يا جهاد.. شاهد أحمد عيد يسخر من حكم مباراة الأهلى ووادى دجلة

سخر الكابتن احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا ، من حكم مبارة الاهلى و وادى دجلة، بسبب الغاء هدف نادى وادى دجلة فى النادى الاهلى بعد الرجوع الى تقنية الفار .

ونشر احمد عيد تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب احمد عيد: " ‏لا جديد يذكر و لا قديم يعاد

حتي ال Var هتدخلو معاكو النار !!

جهاد انت فين يا جهاد انا هنا يا سلامة

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طيب خد ".

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ويذكر ان أكد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق أن هدف فريق وادى دجلة الذي أحرزه في مرمى النادى الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة صحيح وليس تسلل.

كان المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر تغلب على وادى دجلة بهدفين دون رد وألغى الحكم الدولى جهاد جريشة هدفا للفريق الدجلاوى بداعى التسلل.