ونشر احمد عيد تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتب احمد عيد: " لا جديد يذكر و لا قديم يعاد
حتي ال Var هتدخلو معاكو النار !!
جهاد انت فين يا جهاد انا هنا يا سلامة
طيب خد ".
اقرا ايضا :
أحمد عيد عبد الملك يدعم محمد عبد الشافي.. شاهد
ويذكر ان أكد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق أن هدف فريق وادى دجلة الذي أحرزه في مرمى النادى الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة صحيح وليس تسلل.
كان المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر تغلب على وادى دجلة بهدفين دون رد وألغى الحكم الدولى جهاد جريشة هدفا للفريق الدجلاوى بداعى التسلل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أنت فين يا جهاد.. شاهد أحمد عيد يسخر من حكم مباراة الأهلى ووادى دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.