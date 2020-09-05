الرياضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات النادي الأهلي قريبا من حسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما أشارت تقارير صحفية.

وذلك بعدما أعطى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء، بقيادة أمير توفيق، لتلبية رغبات رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر.

ودخل أمير توفيق في مفاوضات متقدمة مع إدارة النادي الإسماعيلي لشراء باهر المحمدي بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها في وقت مناسب يتفق عليه الطرفان.

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ويرحب باهر المحمدي بالانتقال للقلعة الحمراء، حيث يرى أنه موطنا جيدا لتحقيق البطولات وصناعة إسم وتاريخ كبير، حسب ما أوضحت التقارير ذاتها.

وانهى الأهلي اتفاقه مع اللاعب على كافة التفاصيل بشأن راتبه وعدد المواسم في العقد، وتتبقى رتوش قليلة مع إدارة ناديه لإنهاء الصفقة.

ويحاول الأهلي اقناع الإسماعيلي للدخول في صفقة تبادلية، لتقليل المقابل المادي، بينما تتمسك إدارة إبراهيم عثمان بالحصول على المقابل المادي كاملا دون لاعبين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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