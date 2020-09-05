نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بني سويف يواجه أبو قير بالإسكندرية وديا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بني سويف، مواجهة ودية، اليوم السبت، خارج ملعبه، مع نظيره، فريق أبو قير للأسمدة، في الرابعة عصرا.
وسبق لأبو قير، التعادل مؤخرا مع فريق الرجاء، بهدف لكب منهما، حيث تقدم للرجاء، اللاعب خالد زيادة من ركلة جزاء، وتعادل لأبو قير، اللاعب أحمد العش.
ومن المقرر أن تعود مسابقة دوري القسم الثاني، في 20 سبتمبر الحالي، عقب توقف طويل بسبب جائحة الكورونا.
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