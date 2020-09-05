نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من نجم هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم فريق أولمبيك ليون الدولي ومنتخب هولندا المطلوب بشدة من رونالد كومان مدرب قلعة كامب نو.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو " الكتالونية عن أن برشلونة في مفاوضات متقدمة للتوقيع مع النجم الهولندي الذي ينتهي عقده في صيف 2021 مع ليون، وبالتالي قد يغادر بـ20 مليون يورو.

ورفض نادي برشلونة الإسباني فكرة توقيع عقوبات على الأرجنتيني ليونيل ميسي بدعوى غيابه عن التدريبات إثر الأزمة التي كانت مثارة بينهما على خلفية المطالبة بالرحيل عن الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

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وامتنع ميسي عن حضور التدريبات وأيضا لم يحضر الفحص الطبي الخاص بالشكل عن فيروس كورونا والذي تم إجراؤه على لاعبي برشلونة قبل بداية التدريبات الإعدادية للموسم الجديد.

وأكد مويسيس يورنيس الصحفي شبكة ESPN أن ميسي لن يتعرض لتوقيع أي عقوبة مالية عليه بعد غيابه عن تدريبات برشلونة خلال الأيام الماضية.