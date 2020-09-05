نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الأوليمبي يستضيف الرجاء وديا في المقال التالي
وسبق للأوليمبي، الفوز مؤخرا، على فريقا كابيتال، وديلفي، بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الرجاء مؤخرا، مع أبو قير بهدف لكل منهما.
وتستعد أندية دوري القسم الثاني، لعودة النشاط الرياضي، في 2 سبتمبر الحالي، عقب توقف كبير، بسبب جائحة كورونا.
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