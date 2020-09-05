نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الأوليمبي يستضيف الرجاء وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الأوليمبي، نظيره فريق الرجاء، في الرابعة من عصر اليوم السبت، على ملعب عز الدين يعقوب، بالإسكندرية، في اطار استعدادات فرق القسم الثاني، لعودة المباريات الرسمية

وسبق للأوليمبي، الفوز مؤخرا، على فريقا كابيتال، وديلفي، بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الرجاء مؤخرا، مع أبو قير بهدف لكل منهما.