الرياضة

اليوم.. الأوليمبي يستضيف الرجاء وديا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الأوليمبي، نظيره فريق الرجاء، في الرابعة من عصر اليوم السبت، على ملعب عز الدين يعقوب، بالإسكندرية، في اطار استعدادات فرق القسم الثاني، لعودة المباريات الرسمية

وسبق للأوليمبي، الفوز مؤخرا، على فريقا كابيتال، وديلفي، بثلاثية نظيفة، بينما تعادل الرجاء مؤخرا، مع أبو قير بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يحصل فريق الرجاء على راحه 48 ساعه عقب لقاء البوم، قبل العودة للمران الجماعي، يوم الثلاثاء المقبل، كما سيلعب أبناء مطروح 4 مباريات ودية قبل عودة القسم الثاني.

وتستعد أندية دوري القسم الثاني، لعودة النشاط الرياضي، في 2 سبتمبر الحالي، عقب توقف كبير، بسبب جائحة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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