الرياضة

تدريبات تأهيلية لـ السولية والشحات على هامش مران الأهلي

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خاض عمرو السولية، وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وواصل ثنائي الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما، من خلال أداء جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ في بطولة الدوري الممتاز والتي تقام على استاد حرس الحدود «المكس».

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي واصل انتصاراته، في الفوز على وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، في الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز.

سجل هدفي المباراة مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي من تسديدة قوية في الدقيقة 94، فيما أهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء في الشوط الأول.

قدم الأهلي أداءً متميزًا في مواجهة أمس وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة، نتيجة سوء التوفيق، ليرتفع رصيده إلى النقطة 65 ويحكم قبضته على القمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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