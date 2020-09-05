الرياضة

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة وادي دجلة

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام وادي دجلة أمس، تدريبات استشفائية اليوم السبت؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي واصل انتصاراته، في الفوز على وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، في الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز.

سجل هدفي المباراة مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي من تسديدة قوية في الدقيقة 94، فيما أهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء في الشوط الأول.

قدم الأهلي أداءً متميزًا في مواجهة أمس وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة، نتيجة سوء التوفيق، ليرتفع رصيده إلى النقطة 65 ويحكم قبضته على القمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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