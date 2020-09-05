حميد أحداد يقترب من الانضمام إلى شباب المحمدية

أصبح حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لنادي الرجاء المغربي، على أعتاب الانتقال لصفوف فريق نادي شباب المحمدية المغربي فى الموسم الجديد.
ودخل هشام أيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي في مفاوضات جادة مع الزمالك.
يأتي هذا لضم أحداد وأكد على اقتراب مهاجم الزمالك المعار لصفوف الرجاء المغربي إلى صفوف فريقه مستغلًا عدم تفعيل الرجاء بند شراء اللاعب من نادي الزمالك.
وكان الزمالك أعار اللاعب لفريق الرجاء المغربي في بداية الموسم الحالي قبل أن يتلقى النادي الأبيض عرضا من نادي شباب المحمدية المغربي مؤخرا.
في حين أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يتحدث عن تفاصيل الصفقات قبل انتهاء الموسم لكنه تم حسم 5 صفقات جديدة.
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