الرياضة

حميد أحداد يقترب من الانضمام إلى شباب المحمدية

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أصبح حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لنادي الرجاء المغربي، على أعتاب  الانتقال لصفوف فريق نادي شباب المحمدية المغربي فى الموسم الجديد.

ودخل هشام أيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي في مفاوضات جادة مع الزمالك.

يأتي هذا لضم أحداد وأكد على اقتراب مهاجم الزمالك المعار لصفوف الرجاء المغربي إلى صفوف فريقه مستغلًا عدم تفعيل الرجاء بند شراء اللاعب من نادي الزمالك.

وكان الزمالك أعار اللاعب لفريق الرجاء المغربي في بداية الموسم الحالي قبل أن يتلقى النادي الأبيض عرضا من نادي شباب المحمدية المغربي مؤخرا.

في حين أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يتحدث عن تفاصيل الصفقات قبل انتهاء الموسم لكنه تم حسم 5 صفقات جديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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