اجتماع ودي بين فايلر وسيد عبد الحفيظ في التتش

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، جلسة تنسيقية اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش.

وناقش فايلر وعبدالحفيظ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ٢٥.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، كما أجرى الفريق «رابيد تيست» قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ في بطولة الدوري الممتاز والتي تقام على استاد حرس الحدود «المكس».

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مواصلة انتصاراته، بالفوز على وادي دجلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة، في الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز.

وسجل هدفي المباراة مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي من تسديدة قوية في الدقيقة 94، فيما أهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء في الشوط الأول.

وقدم الأهلي أداءً متميزًا في مواجهة أمس وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المؤكدة، نتيجة سوء التوفيق، ليرتفع رصيده إلى النقطة 65 ويحكم قبضته على القمة.