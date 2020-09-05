نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. بلدية المحلة يواجة الداخلية وديا في المقال التالي
وسبق للداخلية، وأن خاض 4 لقاءات ودية، تغلب خلالهم على منتخب الاسماعيلية بستة أهداف نظيفه، وعلى الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف لمثلهم، وتغلب على البنك الأهلي بهدف.
وتستعد أندية دوري القسم الثاتي، لعودة النشاط الرياضي، عقب توقف طويل، بسبب جائحة الكورونا.
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