نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة هاري ماجواير إلى معسكر إنجلترا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم أن هاري ماجواير سيعود إلى في شهر أكتوبر لمعسكر الأسود الثلاث بعد أزمته في اليونان واعتقاله هناك.
نقلت وسائل إعلام بريطانية عن المدرب ساوثغيت قوله: "مر بظروف صعبة بالفعل، وأعتقد أن الأيام الأخيرة كانت في غاية الأهمية بالنسبة له، بينما يسعى لتجاوز هذا الأمر، والاسترخاء والخروج من دائرة الاهتمام".
وأضاف: "أعتقد أنه كان بحاجة إلى الابتعاد خلال هذه الفترة حتى يتسنى له العودة إلى صفوف ناديه، وبالتأكيد سنكون نحن في انتظاره في أكتوبر".
وسيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخبات ويلز وبلجيكا والدنمارك في أكتوبر المقبل.
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