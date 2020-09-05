نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السولية والشحات يخوضان تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى الثنائي عمرو السولية، وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وواصل ثنائي الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما، من خلال أداء جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ في بطولة الدوري الممتاز والتي تقام على استاد حرس الحدود «المكس».

Advertisements

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام وادي دجلة أمس،تدريبات استشفائية اليوم السبت؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة ٢٤ في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.