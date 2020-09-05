اليوم.. الإسماعيلي يجري مسحة طبية في حضور العجوز وحمص

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المسحة الطبية في الثانية ظهرًا استعدادًا لمواجهة نادي مصر يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ٢٥ من مسابقة الدوري العام.
ومن المقرر أن يتواجد الجهاز الفني الجديد كلًا من: أحمد العجوز مدير الكرة، بالإضافة إلى محمد حمص مدرب الفريق لحين الإعلان عن المدير الفني الأجنبي للفريق خلال الفترة القادمة خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز.
ويقود مران الإسماعيلي اليوم العجوز وحمص في السابعة مساءًا استعدادًا للمباراة الهامة والمرتقبة.
يذكر أن الإسماعيلي قبل استقالة محمد محسن أبوجريشة، وأدهم السلحدار مدربا الفريق، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
ودخل البرازيلي هيرون ريكاردو، في حسابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لتولي القيادة الفنية.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة في ترتيب جدول الدوري.
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