مفاجآت للموسيقار العالمي عمر خيرت خلال حفل قرعة مونديال كأس العالم لكرة اليد

أشادت اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة اليد بتواجد الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت و النجم المصري العالمي خالد النبوي معا فى حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2020 ، و إحيار حفل قرعة كأس العالم التي تقام مساء اليوم تحت سفح الأهرامات.

كما أشادت اللجنة المنظمة لقرعة كأس العالم لكرة اليد بإختيار النجم العالمي خالد النبوي للمشاركة في حفل قرعة مونديال اليد الذي يقام اليوم السبت تحت سفح الاهرامات خاصة ان النبوي يحظي بشعبية كبيرة في العديد من الدول سواء العربية او الاجنبية بعد مشاركته في اكثر من فيلم شهير .

ووقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على النجم العالمي خالد النبوي لتقديم الحفل وتشاركه انجي المقدم .

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وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباح الثلاثاء، فى أحد الفنادق الكبرى لإعلان تفاصيل قرعة المونديال المقرر لها السبت على سفح الأهرامات، بحضور دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الشيخ.

ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت أخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة.