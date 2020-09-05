يتقدمهم مدبولي.. ١٧ وزيرًا يحضرون حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١

يتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

ويقام حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ بمصر في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، في السابعة مساء اليوم، السبت، بمنطقة الأهرامات.

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال العديد من المفاجآت القوية، خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار شركة تذكرتي بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التى تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى الذى لا يألو جهدا فى دعم منظومة كرة اليد المصرية.