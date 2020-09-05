نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تورط يايا توريه في فضيحة جنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال يايا توريه يمثل أخباراً للقضايا غير الرياضية، آخرها فضيحة جنسية، حيث طُرد لاعب خط الوسط السابق لنادي برشلونة ومانشستر سيتي من الحدث الخيري في بريطانيا الذي يحمل اسم "Soccer Aid البريطانية المخصص لإقامة مباراة خيرية بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن السبب هو أن الإيفواري يايا توريه عرض اصطحاب 19 عاملة لممارسة الجنس في الفندق الذي كان يقيم فيه زملاؤه، وتسببت هذه الإيماءة في غضب العديد من هؤلاء اللاعبين منه، وهم الذين طالبوا بطرده والمسؤولون فعلوا ذلك على الفور.

ووفقاً للمعلومات الواردة، كان توريه أرسل مقطع فيديو حميمياً إلى مجموعة واتساب التابعة لفريق فيفبرو، حيث كانت اللاعبات جولي فليتينح وليان ساندرسون و تشيلسي جرايمز هناك أيضاً، الذين لم يمضوا وقتاً طويلاً في إظهار إستيائهم، وطلبوا منه حذف الرسائل.