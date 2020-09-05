نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة التخطيط بالأهلي: "محدش بيدي بدون مقابل الا الجمهور" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يرى محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي أن من يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق عليه أن يرحل بطريقة جيدة.
وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "لعبة كرة القدم لإمتاع الجمهور وتحقيق الانتصار".
وتابع: "الاحتراف من اجل الارتقاء بالمستوي وليس رفع الاسعار.. اللي بيحصل ده اسمه اهدار.. وتقبيل الشعار ليل نهار ثم نكث الوعد ده كده عار".
واختتم: "اللي يمشي يمشي بس بشياكه وما يختلقش الاعذار.. محدش بيدي بدون مقابل الا الجمهور وهو بس يستحق الأوسكار".
وكان الأهلي حقق فوزا مثيرا على وادي دجلة بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري.
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