نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة تنسيقية بين فايلر وعبد الحفيظ في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، جلسة تنسيقية اليوم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب التتش.
وناقش فايلر وعبدالحفيظ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ٢٥.
وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، كما أجرى الفريق «رابيد تيست» قبل انطلاق المران.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الاثنين المقبل، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جلسة تنسيقية بين فايلر وعبد الحفيظ في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.