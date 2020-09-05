بعد إعلان بقائه.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الإثنين

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة، الإثنين، بعد فترة غياب، بسبب رغبته في الرحيل عن البلوجرانا.

كان ليونيل ميسي أعلن، أمس، الجمعة، تراجعه عن قرار الرحيل عن برشلونة، بسبب تمسك الإدارة بخدماته، وعدم رغبته في دخول في نزاع قانوني مع النادي.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليونيل ميسي سيعود إلى تدريبات الفريق، الموسم المقبل.

وينتهى تعاقده مع برشلونة في صيف 2021، كما يمتلك شرطا جزائيا في عقده يقدر بـ 700 مليون يورو.

يذكر أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة أبلغ 4 لاعبين في الفريق برحيلهم هذا الصيف وهم لويس سواريز وفيدال وأمتيتي وراكيتيتش.