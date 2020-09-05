باريس سان جيرمان يضم سيرجيو ريكو نهائيا لمدة 4 سنوات

وضم سان جيرمان، الحارس الإسباني، لمدة 4 سنوات ليستمر في النادي الباريسي حتى يونيو من عام 2024.
ويمثل ريكو، باريس سان جيرمان من الموسم الماضي، على سبيل الإعارة، قبل انتهائها مع نهاية الموسم الشهر الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا.
وخاض سيرجيو ريكو 10 مباريات بقميص "بي إس جي"، طوال الموسم الماضي.
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