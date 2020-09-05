عمرو السولية ينفي الإساءة للأهلي وجماهيره عبر صفحته على فيس بوك



وشهدت الساعات الأخيرة، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الجتماعي، من صفحة السولية، تسيء للنادي الأهلي وجماهيره. نفى عمرو السولية، لاعب فريق الأهلي، نشر إساءات للنادي الأحمر، وجماهيره، عبر صفحته على "فيسبوك". وقال السولية: "للتوضيح الصفحة كان مسؤول عنها جمهور النادى الإسماعيلي فى السابق وأنا لسه متحكم فيها بنفسى من فترة قريبة جدًا.. وشكرًا".

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