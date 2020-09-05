حسام أشرف يواصل برنامجه العلاجي بنادي الزمالك

واصل حسام أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك برنامجه العلاجي الذي وضعه له الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة. وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بشد في العضلة الضامة ويخضع لتدريبات تأهيلية خاصة. ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب للدفع به في المباريات المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة. يأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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