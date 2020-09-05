بعد غرامة المليون جنيه.. 49% من قراء «دوت الخليج» يتوقعون رحيل كهربا عن الأهلي

توقع 49% من قراء موقع "دوت الخليج" رحيل محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في نهاية الموسم الحالي بعد مشكلته الأخيرة المثارة داخل القلعة الحمراء.

وجاء توقعات 37% فقط من القراء ببقاء اللاعب في النادي الأهلي، بينما قال 14% من القراء إنهم لا يهتمون ببقاء أو رحيل اللاعب.

