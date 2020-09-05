بعد غرامة المليون جنيه.. 49% من قراء «دوت الخليج» يتوقعون رحيل كهربا عن الأهلي

توقع 49% من قراء موقع "دوت الخليج" رحيل محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في نهاية الموسم الحالي بعد مشكلته الأخيرة المثارة داخل القلعة الحمراء.
وجاء توقعات 37% فقط من القراء ببقاء اللاعب في النادي الأهلي، بينما قال 14% من القراء إنهم لا يهتمون ببقاء أو رحيل اللاعب.
وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري أمس.
واعتذر كهربا لسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي حارس المرمي على ما بدر منه تجاههم في حضور وليد سليمان، قائد الفريق.
وأكد اللاعب احترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
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