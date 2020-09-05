الرياضة

استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.. كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين .

يأتي هذا على هامش التدريب اليوم السبت بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش المقرر لها غدا الأحد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وحرص المدير الفني على تحذير اللاعبين من الاستهتار بالمباراة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة استغلال الفرص وتحقيق الفوز.

وفي نفس الوقت أكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم على مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تعد بمثابة استعداد جيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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