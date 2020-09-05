استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.. كارتيرون يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين .
يأتي هذا على هامش التدريب اليوم السبت بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش المقرر لها غدا الأحد في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
وحرص المدير الفني على تحذير اللاعبين من الاستهتار بالمباراة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة استغلال الفرص وتحقيق الفوز.
وفي نفس الوقت أكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم على مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تعد بمثابة استعداد جيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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