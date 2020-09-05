15 سبتمبر موعد عودة فرق قطاع الناشئين بنادي القناة للتدريبات بشكل تدريجي

تستعد المراحل السنية المختلفة في فرق قطاع الناشئين إلى بداية العودة إلى التدريبات تدريجيا بداية من يوم ١٥ سبتمبر الحالي بعد فترة توقف دامت لأكثر من خمسة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة قد اعتمد منذ فترة تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين.

وتم الاتفاق مع مدير القطاع جميل فتحي أن تكون العودة يوم ١٥ سبتمبر بشكل تدريجي للفرق استعدادا لاستئناف المسابقات الموسم الجديد.