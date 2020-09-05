تستعد المراحل السنية المختلفة في فرق قطاع الناشئين إلى بداية العودة إلى التدريبات تدريجيا بداية من يوم ١٥ سبتمبر الحالي بعد فترة توقف دامت لأكثر من خمسة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة قد اعتمد منذ فترة تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين.
وتم الاتفاق مع مدير القطاع جميل فتحي أن تكون العودة يوم ١٥ سبتمبر بشكل تدريجي للفرق استعدادا لاستئناف المسابقات الموسم الجديد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 15 سبتمبر موعد عودة فرق قطاع الناشئين بنادي القناة للتدريبات بشكل تدريجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.