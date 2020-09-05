الرياضة

15 سبتمبر موعد عودة فرق قطاع الناشئين بنادي القناة للتدريبات بشكل تدريجي

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تستعد المراحل السنية المختلفة في فرق قطاع الناشئين إلى بداية العودة إلى التدريبات تدريجيا بداية من يوم ١٥ سبتمبر الحالي بعد فترة توقف دامت لأكثر من خمسة أشهر على خلفية انتشار .

 

وكان مجلس إدارة نادي القناة برئاسة عماد الخواجة قد اعتمد منذ فترة تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين.

وتم الاتفاق مع مدير القطاع جميل فتحي أن تكون العودة يوم ١٥ سبتمبر بشكل تدريجي للفرق استعدادا لاستئناف المسابقات الموسم الجديد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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