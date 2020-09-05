بعد نشرها إساءات لـ الأهلي وجماهيره.. عمرو السولية يغلق صفحته على فيسبوك

قام عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، بإغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تداول منشورات منها تسيء للنادي الأهلى وجماهيره. ونفى السولية هذا الأمر قبل أن يغلق صفحته على "فيسبوك"، حيث أوضح قائلًا: "الصفحة كان مسئول عنها جمهور النادى الإسماعيلي فى السابق وأنا لسه متحكم فيها بنفسى من فترة قريبة جدًا.. وشكرًا". وخاض عمرو السولية، تدريبات تأهيلية على هامش مران فريق الأهلي، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش. وواصل تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به، من خلال أداء جلسة في الجيم، قبل الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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