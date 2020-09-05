الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بـ الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته اليوم، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ويستعد الفريق الابيض للقاء طلائع الجيش المقرر له غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد في ظل ضغط المباريات، وركز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية، ولم يشارك كل من محمود الونش وشيكابالا في التدريب بسبب الإصابة.
وشهد التدريب مشاركة محمد حسن ومصطفى فتحي بصورة طبيعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض المباراة.
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