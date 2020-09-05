الرياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بـ الدوري

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته اليوم، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الابيض للقاء طلائع الجيش المقرر له غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التدريب خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد في ظل ضغط المباريات، وركز الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية، ولم يشارك كل من محمود الونش وشيكابالا في التدريب بسبب الإصابة.

وشهد التدريب مشاركة محمد حسن ومصطفى فتحي بصورة طبيعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض المباراة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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