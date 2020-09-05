النجم الساحلي يتعاقد مع "صلاح الجديد" لاعب الأهلي

تعاقد النجم الساحلي التونسي مع المصري محمود صابر لاعب النادي الأهلي لمدة 4 سنوات.

وذكر موقع " فوت 24" التونسي، أن النجم الساحلي أنهى رسميا صفقة محمود صابر المقلب بـ " محمد صلاح الجديد" ، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

وأضاف الموقع، أن اللاعب رفض تجديد عقده مع النادي الأهلي، بعدما طلبت منه إدارة النادي التوقيع على بياض، دون الاتفاق على أي تفاصيل.

وتابعت الصحيفة، أن اللاعب صاحب الـ 18 عاما، يعد من أبرز المواهب الشابة في مصر، حيث تابعه اجاكس الهولندي وفالنسيا الإسباني في وقت سابق لضمه، قبل أن ينجح النجم الساحلي في التعاقد معه.