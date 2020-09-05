فيروس كورونا يضرب صفقة ليفربول الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض اليوناني كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول الإنجليزي للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في معسكر منتخب اليونان بعد سفره إلى سلوفينيا لحضور افتتاح دوري الأمم الأوروبية وتم وضعه في الحجر الصحي على الفور.
وأكد بيان صادر عن الاتحاد اليوناني لكرة القدم أن أحد أعضاء الفريق الوطني اليوناني لكرة القدم جاءت نتيجة اختباره إيجابية لكنه لم يذكر اسم اللاعب وجاء نصه: "إبلاغ الاتحاد اليوناني لكرة القدم اليوم بعينة إيجابية من كورونا على نتائج الفحوصات التي أجرتها الخدمة الطبية المعتمدة من قبل يويفا بين أعضاء بعثة المنتخب الوطني يتم الالتزام ببروتوكول يويفا، وقد تم إبلاغ منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية وكذلك لجنة الصحة على الفور".
وانضم تسيميكاس إلى ليفربول من أولمبياكوس قبل أسابيع قليلة فقط، حيث كان يورجن كلوب حريصًا على جلب بديل مناسب لأندرو روبرتسون في مركز الظهير الأيسر.
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