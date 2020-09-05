ديسابر: لن أعود للإسماعيلي.. وعبد الله السعيد نجم كبير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، حقيقة دخوله في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل العودة لتدريب الدراويش من جديد.
وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم يدخل الإسماعيلي في مفاوضات معي وأنا لن أعود من جديد".
وتابع: "لدي تجربة الان في فرنسا وأنا أركز معهم حاليا لتحقيق نجاحات معه".
وتحدث الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني.
وأكد ديسابر : "عبدالله السعيد لاعب كبير ومهم في أي فريق، الأهلي تأثر كثيرا برحيل عبدالله السعيد وافتقد خدماته".
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