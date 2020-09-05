نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة عمرو السولية للمشاركة مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من العودة لمباريات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال اللقاء قبل الماضي.
وتعرض عمرو السولية للإصابة فى العضلة الأمامية خلال مواجهة الأهلي والمصري ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز وتغيب عن لقاء الأمس أمام وادى دجلة والذي حقق فيه المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد.
وسيكون عمرو السولية جاهز خلال مواجهات الأهلي فى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي والمقرر لها سبتمبر الجاري بل سيكون اللاعب من الممكن أن يشارك فى عدد من مباريات الدوري قبل دوري الأبطال.
وكان رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي استفسر من طبيب المارد الأحمر حول لحاق السولية بمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد عودة عمرو السولية للمشاركة مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.