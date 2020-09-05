الرياضة

دي يونج أول السعداء ببقاء ميسي في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الهولندي فرينكي دي يونج سعادته بإعلان الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سيستمر مع برشلونة الموسم القادم.

 

وقال اللاعب لتلفزيون إن أو إس، بعد المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على بولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية "أنا شخصيا سعيد للغاية لأنه مستمر. إنه أفضل لاعب في العالم، وإذا ظل في برشلونة، فهذا أمر يجعلك سعيدا".

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وعلم لاعب الوسط بشأن قرار الارجنتيني أثناء استعداده للمباراة، وأوضح أنه تابع أحداث الأسابيع الأخيرة عن بعد، وقال "لم أتواصل مع الناس في برشلونة".

 

وأضاف "لقد كان أمرا بين ميسي والنادي. لم يكن هناك شيئا أفعله تجاه هذا الأمر ولم أكن في برشلونة، لذلك كان من المنطقي أن أتابعه من بعيد".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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