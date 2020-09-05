خليفة محمد شوقي.. أرقام مميزة لـ حمدي فتحي دينامو وسط الأهلي

لمع نجمه وأصبح لا غنى عنه فى وسط ملعب النادي الأهلي يعمل مثل الدينامو لا يهدأ ولا يتوقف عن الركض للحصول على الكرة يتواجد في كل كرة بالملعب يسير على خطى محمد شوقي لاعب وسط النادي الأهلي السابق، إنه حمدي فتحي نجم وسط الفريق الأحمر.
ويُقدم حمدي فتحي مستويات طيبة مع النادي الأهلي منذ إنضمامه للفريق، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عطلت مسيرته لكنه بالروح والاصرار عاد بقوة ليفرض نفسه مرة أخرى على تشكيل الأهلي.
دوت الخليج يستعرض أبرز أرقام اللاعب مع النادي الأهلي من خلال السطور التالية:.
- شارك حمدي فتحي مع النادي الأهلي هذا الموسم في مختلف كل البطولات في 21 مباراة
- سجل اللاعب 12 هدف ، وقام بصناعة 3 أهداف
يذكر أن حمدي فتحي قد سجل هدف تعزيز الفوز عن طريق تصويبة قوية رائعة بمباراة أمس ، التي جمعت فريقه مع وادي دجلة، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 2/0.
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